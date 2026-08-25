Árbol derriba seis postes y un transformador cae sobre vehículo en Vitacura: Conductor quedó atrapado

25 ag. 2026 - 10:50 hrs.

Durante la mañana de este martes en la comuna de Vitacura se registró la caída de un árbol que derribó seis postes, y uno de los transformadores cayó sobre un vehículo que transitaba por el lugar.

La emergencia ocurrió en el sector de Manquehue, específicamente en la intersección de Gran Vía con Vía Roja, donde el conductor de la camioneta afectada quedó atrapado al interior.

Conductor queda atrapado tras caída de postes

Ante dicha situación provocada por los fuertes vientos, concurrieron al lugar cuatro unidades de Bomberos para rescatar al hombre, que posteriormente fue trasladado a la Clínica Alemana para evaluar su estado.

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En el lugar continúan los trabajos de personal de Bomberos y de la empresa eléctrica para retirar los postes y despejar la vía.

De momento, el tránsito se encuentra interrumpido en Gran Vía, a la altura del Club Militar Lo Curro, debido a la caída de los postes. Se sugiere tomar calles alternativas, como la bajada Santa Teresa de Los Andes.

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