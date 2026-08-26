Neme sorprende al nombrar a Karim Butte como su "sucesor" en la conducción de MG: Así reaccionó el periodista

26 ag. 2026 - 09:58 hrs.

Un divertido momento protagonizaron este miércoles Karim Butte y José Antonio Neme, luego de que este último nombrara a su sucesor en la conducción de Mucho Gusto.

Todo ocurrió cuando al comunicador le tocaba presentar el despacho de Karim, quien se encontraba reportando desde la comuna de Providencia sobre el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Neme y su reemplazo en Mucho Gusto

"Yo quiero presentar a esta hora al próximo animador de este programa. La próxima temporada de Mucho Gusto sé que él lo va a hacer estupendo", expresó Neme, provocando la inmediata reacción de sus compañeros.

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Sin ir más lejos, fue la propia Karen Doggenweiler quien le hizo ver que estaba igual que Don Francisco, despidiéndose de los medios de comunicación, aunque, en el caso de José Antonio, "es un animal de la televisión".

Con todo esto, debió entrar en escena Karim Butte, quien, fiel a su humildad, agradeció las palabras del periodista, pero fue claro al mencionar que la conducción todavía es de Neme.

"Jose, el programa es tuyo, lo haces perfecto y queda muy bien a tus medidas. Así que continúa nada más", señaló entre risas.

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