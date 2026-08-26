Deben cruzar en lanchas y barcazas: La odisea de matrimonio para llegar a diálisis desde la Isla del Rey

26 ag. 2026 - 10:55 hrs.

La mañana de este miércoles conocimos la historia de Héctor y su esposa, quienes deben recorrer varios kilómetros a través de barcazas y lanchas para poder asistir a las sesiones de diálisis en Valdivia, en la Región de Los Ríos.

El periodista Roberto Saa conversó con el hombre desde el Embarcadero de Niebla, cuyo flujo de embarcaciones se ha visto afectado por las lluvias y los fuertes vientos.

"Me preocupa que ella falte a una sesión"

Héctor y su esposa viven en la Isla del Rey y deben viajar tres veces a la semana hasta el Hospital de Valdivia para que la mujer pueda recibir sus sesiones de diálisis.

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"Es la única persona de la Isla del Rey que se dializa y yo la acompaño en todas las sesiones. A nosotros nos complica esto de que no haya embarcaciones o lanchas para cruzar", contó el hombre.

Si bien las barcazas entre Niebla y Corral están programadas cada una hora, la frecuencia de las embarcaciones que permiten al matrimonio salir desde la isla es mucho menor.

"A mí me preocupa que ella falte a una sesión. Hay veces en que no hemos tenido el horario de la embarcación. De hecho, hace dos años atrás, debimos arrendar un bote y pasar así", agregó.

A la compleja conectividad se suma otro tipo de afectaciones. Por ejemplo, desde el martes, los habitantes de la Isla del Rey se encuentran sin suministro eléctrico producto de las fuertes lluvias.

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