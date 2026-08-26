Dos casas serán demolidas en Corral tras graves daños por aluvión: Familias lamentan perder sus viviendas

26 ag. 2026 - 11:58 hrs.

Dos casas serán demolidas en Corral, en la Región de Los Ríos, debido al riesgo de derrumbe que presentan tras los sistemas frontales que han golpeado con fuerza al sur del país.

Las viviendas resultaron con graves daños luego del aluvión registrado el pasado 7 de julio, cuando se produjo un deslizamiento de tierra bajo las estructuras principales.

Demolición de casas en Corral

El alcalde de Corral, Claudio González, señaló a Mucho Gusto que "hay dos hogares que resultaron gravemente afectados con las remociones en masa".

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La autoridad comunal indicó que, frente a las recomendaciones de Sernageomin, el municipio asumió la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para realizar su desarme de manera controlada.

Por su parte, Claudia Pitrullanca, hija de una de las propietarias, manifestó su preocupación por el peligro que representa la vivienda, aunque también expresó el dolor que significa perderla.

"Nos duele perder nuestro inmueble completo, pero también hay un lazo muy sentimental porque falleció mi papá en un accidente marítimo hace seis años, entonces él nos dejó esa casa", señaló.

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