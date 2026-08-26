"Estaba armado": Turista brasileño relata violento robo en playa Las Torpederas en Valparaíso
Antonio Sousa, turista brasileño víctima de un violento robo mientras recorría junto a su familia la playa Las Torpederas, en Valparaíso, entregó su testimonio sobre lo ocurrido.
En un video revisado esta mañana en Mucho Gusto, decidió recorrer el sector cercano a los roqueríos tras ver a familias con niños bañándose.
Fue en dicho trayecto cuando "me crucé con unos jóvenes que bajaban por las escaleras y se quedaron mirándome. Ahí sentí que algo extraño iba a suceder".
Cuando volvía de tomar una fotografía, indicó que dos jóvenes se le acercaron y robaron su cadena avaluada en cinco millones de pesos.
Sousa comentó que "yo tenía el brazo lesionado, así que no pude defenderme. Uno de los jóvenes, al que se ve subiendo, estaba armado".
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