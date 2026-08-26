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"Estaba armado": Turista brasileño relata violento robo en playa Las Torpederas en Valparaíso

  • Por Sebastián Paillafil

Antonio Sousa, turista brasileño víctima de un violento robo mientras recorría junto a su familia la playa Las Torpederas, en Valparaíso, entregó su testimonio sobre lo ocurrido.

En un video revisado esta mañana en Mucho Gusto, decidió recorrer el sector cercano a los roqueríos tras ver a familias con niños bañándose.

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Fue en dicho trayecto cuando "me crucé con unos jóvenes que bajaban por las escaleras y se quedaron mirándome. Ahí sentí que algo extraño iba a suceder".

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Cuando volvía de tomar una fotografía, indicó que dos jóvenes se le acercaron y robaron su cadena avaluada en cinco millones de pesos.

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Sousa comentó que "yo tenía el brazo lesionado, así que no pude defenderme. Uno de los jóvenes, al que se ve subiendo, estaba armado".

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