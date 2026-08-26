Robos y extorsiones acechan al tradicional Barrio Rosas: Locatarios buscan recuperar la tranquilidad

26 ag. 2026 - 13:52 hrs.

El tradicional Barrio Rosas en la comuna de Santiago Centro es acechado por antisociales solitarios y grupos delictuales, que no solo roban a los diferentes negocios, sino que también extorsionan.

Gracias a sus históricos locales de lanas, cordonerías, cotillón y los negocios que venden todo tipo de recuerdos para primera comunión, bodas y bautizos, es uno de los sectores más concurridos de la comuna.

Ya sea abriendo locales con herramientas o derechamente amenazando con un arma en mano, los delincuentes hacen de las suyas a vista y paciencia de los propios clientes.

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Hace pocos días se difundió un video en redes sociales en el que se ve a un sujeto ingresar con una bolsa a una farmacia, sin embargo, su intención no era comprar, sino robar las pertenencias de los trabajadores y productos.

Locatarios posiblemente extorsionados, robos silenciosos en sus negocios que les generan pérdidas. Pese a todo esto, el barrio Rosas quiere recuperar su paz, su tranquilidad y ganar la lucha contra los delincuentes.

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