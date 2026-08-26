Turista brasileño grabó violento robo que sufrió mientras caminaba por playa Las Torpederas de Valparaíso

26 ag. 2026 - 12:37 hrs.

Un turista brasileño sufrió un violento robo de una cadena mientras caminaba por la playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.

El incidente ocurrió el pasado viernes cerca de las 15:30 horas y quedó registrado en un video que difundió la víctima en redes sociales.

Violento robo a turista brasileño

De acuerdo con el registro audiovisual revisado en Mucho Gusto, el turista paseaba junto a su esposa e hijo de cinco años por el costado del restaurante emplazado en el balneario porteño.

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El brasileño notó que era seguido de cerca por dos jóvenes a quienes enfrentó. Tras un breve intercambio de palabras, fue atacado.

Según se detalló, la cadena robada es un "crucifjo de oro" avaluado en 5 millones de pesos.

De momento, no se ha informado la detención de los antisociales protagonistas del robo.

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