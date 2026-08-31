Al menos tres casas totalmente destruidas: Las impactantes imágenes que dejó brote tornádico en Yungay

31 ag. 2026 - 09:50 hrs.

El viernes pasado, un brote tornádico generó una destrucción inesperada en el sur del país, siendo Yungay una de las zonas más afectadas.

Precisamente, el periodista Mauricio Hidalgo se trasladó durante todo el fin de semana hasta esta comuna y registró los estragos que dejaron los tornados que se generaron a raíz de los fuertes temporales.

San Miguel de Itata y Hacienda El Torito fueron algunos de los lugares más afectados, pero en esta ocasión el periodista se movió un poco más al norte, a unos 2 kilómetros de la hacienda donde se encontró con Ranchillo Bajo, zona afectada a la que no ha llegado ayuda.

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Brote tornádico causó estragos

"No hay nadie en este lugar, no hay personas, trabajadores de la municipalidad u organismos del Estado", expresó en un comienzo Mauricio, donde agregó que en otros lugares ha visto mucha gente ayudando, pero en Ranchillo Bajo todo sigue como lo dejó el tornado.

Asimismo, recalcó que los vecinos del sector explicaron que se sienten solos y aislados, ya que, pese a ser la mayoría casas secundarias, en este lugar también hay personas que tienen sus viviendas habituales y no han recibido ayuda.

De igual forma, demostró que hay, al menos, tres casas que están totalmente destruidas.

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