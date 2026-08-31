Chileno acusado de racismo en Brasil quedó en libertad: Estas son las medidas cautelares que debe cumplir

31 ag. 2026 - 10:40 hrs.

Germán Naranjo, chileno que hace unos meses quedó detenido en Brasil tras ser acusado de racismo, fue puesto en libertad mientras avanza la investigación.

Precisamente, hace un tiempo surgió un video en el que Naranjo increpaba con duras palabras a funcionarios del avión en el que se transportaba, denostándolos como trabajadores y como personas.

En aquella ocasión, una vez llegó al aeropuerto, fue detenido por las fuerzas policiales y dejado en prisión preventiva.

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¿Cuáles son las medidas del chileno detenido en Brasil?

En concreto, pese a que Naranjo quedó en libertad, quedó con estrictas medidas cautelares porque debe mantenerse en territorio brasileño.

De esta forma, Germán tendrá que portar una tobillera electrónica, además de quedar con la retención de sus documentos para evitar que quiera escapar de Brasil.

Cabe destacar que la defensa de Naranjo logró esta libertad mientras avanza la investigación, demostrando que el chileno tiene un certificado de arriendo de un departamento, lo que indica que tiene la intención de permanecer en el país para responder a los cargos.

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