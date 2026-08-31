Polémica por estacionamientos digitales: Pago a través de app causa problemas en adultos mayores

31 ag. 2026 - 11:20 hrs.

Un insólito problema está surgiendo en distintos estacionamientos de la capital, luego de que se habilitara el pago único del servicio a través de una aplicación.

Precisamente, la periodista Naomi Riquelme llevó a cabo una investigación en profundidad en distintos puntos de Santiago, donde descubrió las problemáticas que surgen en torno a este nuevo sistema implementado en los estacionamientos, sobre todo en los adultos mayores.

Y es que cada vez más estacionamientos implementan el pago a través de una aplicación de celular, lo que cientos de adultos mayores rechazan.

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El problema del pago único a través de app

"La encuentro buena, pero siempre tiene que haber alguien que te explique", dijo una adulta mayor en el reportaje, y es que los estacionamientos digitales de a poco se transforman en algo más común.

Las opiniones de los adultos mayores suelen ser la misma: los estacionamientos digitales son poco claros y amigables con ellos, comprometiendo su uso, causando problemas. Asimismo, varias personas reclaman y se preocupan por el extenso proceso.

Y es que primero debes cargar una tarjeta y la patente del vehículo. De igual forma, afirman que no hay una explicación clara de cómo utilizar la aplicación.

Actualmente, existe un proyecto de ley en el que se busca que los estacionamientos digitales y municipalidades que ocupen este método tengan una opción alternativa de pago en efectivo o tarjeta.

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