Me caso, pero contigo: Conoce a los personajes de la nueva teleserie vertical

19 ag. 2026 - 19:30 hrs.

Este próximo lunes 31 de agosto se estrenará Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega, que contará con un elenco encabezado por Octavia Bernasconi, Laura Vila y Daniel López.

En la antesala de su estreno, los actores revelaron algunos detalles sobre los personajes que interpretarán y adelantaron parte de las situaciones que marcarán esta historia.

Los personajes de Me caso, pero contigo

Octavia Bernasconi será la encargada de interpretar a Julieta, una mujer que verá cómo su vida cambia por completo a partir de un inesperado acontecimiento.

"Mi personaje se llama Julieta. Tiene una vida ordenada. Llega un suceso a desarmar el orden que ella había construido", expresó la actriz.

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Por su parte, Laura Vila dará vida a Trinidad, la joven que está a punto de casarse con Martín y que se encuentra completamente enamorada de él. "Trinidad es una novia, está muy enamorada de Martín", señaló la actriz.

En tanto, Daniel López será Martín, el protagonista de esta historia, quien comenzará a cuestionarse su decisión de llegar al altar tras reencontrarse con su antiguo amor. "Voy a ser el protagonista de esta vertical, un novio que el día que se va a casar se le vienen una serie de fantasmas encima. Enfrentar a una persona que hace que todo se le venga abajo", explicó.

Asimismo, Lukas Vergara interpretará a Lucas, el mejor amigo de Martín y una de las personas que intentará aconsejarlo durante este complejo momento. "Lucas es un mejor amigo como el que tienen todos, que es bueno con el deseo, siempre aconseja a su amigo, siempre quiere el bien para los amigos, obviamente", comentó.

Finalmente, Ingrid Cruz será Laura, la wedding planner encargada de organizar el matrimonio de Martín y Trinidad, mientras distintos acontecimientos pondrán a prueba su trabajo.

"Laura, la mejor wedding planner de Chile. Está a cargo de este matrimonio, que es un poco engorroso, que pasan cosas. Mucho descubrimiento y ella tiene que hacer bien su trabajo, que va en contra de todos los descubrimientos que pasa", señaló.

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