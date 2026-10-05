¡Éxitos seguros! Dos nuevas teleseries de Mega tendrán versión mexicana

05 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Vuelven a pegar el salto. Las exitosas teleseries de Mega no solo son líderes de sintonía en la pantalla local. También se anotan triunfos en el streaming y con sus versiones internacionales.

Ahora se confirma que dos producciones que arrasaron con el rating y quedaron en la memoria colectiva verán la luz en versión internacional: la mexicana Televisa-Univisión adquirió sus derechos.

De Chile al mundo

Así se puede esperar que en los próximos meses veamos las adaptaciones de El Jardín de Olivia y de Los Casablanca, a manos de la casa de contenidos más relevante de Hispanoamérica.

Las dos tramas fueron adquiridas por el gigante de las comunicaciones para tener sus argumentos con un elenco mexicano y ajustes de acuerdo con los valores culturales que marcan a sus producciones.

Esta, eso sí, no sería la primera vez que la gigante azteca desarrolla sus propias versiones de éxitos de Mega.

Los éxitos anteriores

Ya en el pasado, Televisa se anotó el liderazgo en su horario con adaptaciones de otras producciones de Mega, como Te doy la vida, Ámbar, Amanda, Perdona nuestros pecados, Si yo fuera rico, Isla Paraíso, Juegos de Poder y Amar Profundo.

La gran mayoría repitió el éxito de las versiones nacionales. Algunas fueron fieles al argumento original y otras tomaron la base central, pero llevaron la trama a nuevos caminos.

Además, otras cadenas en Perú, México y Portugal han hecho sus propias versiones de Tranquilo papá, Pituca sin Lucas, Papá a la deriva, Amanda, Eres mi tesoro y #PobreNovio.

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