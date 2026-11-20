20 nov. 2026 - 23:46 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Paola Troncoso protagonizó un divertido episodio que involucró a la producción del programa.

Todo ocurrió mientras interpretaba a Chofi, en un sketch donde Tapia, personaje de Fernando Godoy, se encontraba enyesado y sin posibilidad de mover sus extremidades.

Ante esta situación, Tapia recibió un yogurt para alimentarse. Sin embargo, la llegada de Chofi provocó que expulsara el contenido que tenía en la boca, salpicando a ambos.

Detrás del Muro / Mega

Paola Troncoso increpa a la producción

El inesperado accidente hizo que Paola Troncoso saliera de su personaje para increpar entre risas a uno de los productores del programa.

"El Salinas me dijo por fono 'avísame cuando entre la Paola'. Me cagaste, me hiciste entrar antes", expresó la actriz.