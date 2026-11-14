Detrás del Muro - Capítulo 34: El asalto a Paola de la reunión de apoderados
Este viernes, Detrás del Muro tuvo un nuevo episodio con Claudio Olate como invitado, quien recordó haber participado hace años en el extinto Morandé con Compañía.
El espacio comenzó con un divertido sketch de La Nueva Moneda, con Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) mirando una película de terror que tuvo entre sus créditos una divertida participación del mismísimo Kike Morandé.
Para luego llevarnos a las intensas clases de manejo de Tapia con el fantasma del cabo Railef. Con más de una complicación entre los nervios de principiante y las instrucciones, el enamorado de Chofi pasó varios sustos.
Y en la reunión de apoderados, Paola llegó al colegio después de sufrir un asalto en plena esquina. Como tesorera del curso, era la responsable de la plata del paseo de curso, pero todo terminó en manos de una particular ladrona.
Entre las dudas de los otros apoderados, Paola se defendió: "No sé si vi el rostro, pero puedo decir que quien me asaltó en la esquina era una monja. Yo misma fue a dejar la denuncia a la PDI".Ve el capítulo en
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