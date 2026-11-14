Cantó en la comisaría: Claudio Olate fue detenido por los compañeros de Tapia en Detrás del Muro
Esta noche en Detrás del Muro, Claudio Olate fue el invitado estelar del programa y tuvo una particular participación en uno de los sketch.
En la excomisaría de Tapia, una de las funcionarias llegó un detenido por cantar en la vía pública. "A este individuo lo detuve porque estaba cantando música lírica, mi cabo".
Se trataba de Olate, quien llegó vestido con un smoking y tras prender un parlante, sacó a relucir su potente voz de tenor para cantar una versión propia de "La donna è mobile".
"Iba cantando en el metrito cuando de pronto, ella llegó. Me sacó un parte, siempre es lo mismo; parte tras parte, estoy endeudado. Ya no doy más, siempre es lo mismo", cantó.
Y Belén Mora en su rol de carabinero, continuó la canción como una soprano.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
Con Kike Morandé en los créditos: Chofi y Tapia tuvieron una noche de cine en Detrás del Muro
-
"Tengo tres cheques de restaurante": Pino chef y Quiroz compiten para salir con Julia en Detrás del Muro
-
¿Logró su objetivo? Chofi intentó convencer a Quiroz de donar a la Teletón en Detrás del Muro
-
¡Se le olvidó la letra! Paola Troncoso protagonizó divertido chascarro en Detrás del Muro
-
"Vamos a pelear terrible...": La divertida broma que sorprendió a Kike Morandé en Detrás del Muro
-
"Le destapa las canaletas": La ayuda que el teniente Cavieres le da a la esposa de Carmona en Detrás del Muro