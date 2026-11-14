Cantó en la comisaría: Claudio Olate fue detenido por los compañeros de Tapia en Detrás del Muro

14 nov. 2026 - 00:12 hrs.

Esta noche en Detrás del Muro, Claudio Olate fue el invitado estelar del programa y tuvo una particular participación en uno de los sketch.

En la excomisaría de Tapia, una de las funcionarias llegó un detenido por cantar en la vía pública. "A este individuo lo detuve porque estaba cantando música lírica, mi cabo".

Se trataba de Olate, quien llegó vestido con un smoking y tras prender un parlante, sacó a relucir su potente voz de tenor para cantar una versión propia de "La donna è mobile".

Detrás del Muro / Meg

"Iba cantando en el metrito cuando de pronto, ella llegó. Me sacó un parte, siempre es lo mismo; parte tras parte, estoy endeudado. Ya no doy más, siempre es lo mismo", cantó.

Y Belén Mora en su rol de carabinero, continuó la canción como una soprano.

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