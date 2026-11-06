Detrás del Muro - Capítulo 33: Don Francisco a un día de la Teletón 2026
Este jueves, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial de Don Francisco, a solo un día del inicio de la Teletón 2026.
Durante su visita, el reconocido animador nacional aprovechó la instancia para hacer un llamado al público a colaborar con la cruzada solidaria y contribuir a alcanzar la meta de $44.253.268.546.
Uno de los momentos destacados del capítulo tuvo lugar en La Nueva Moneda, donde Chofi (Paola Troncoso) intentó convencer al ministro Quiroz (Gustavo Becerra) de aportar dinero a la Teletón.
Pino Chef y Quiroz compitieron por una cita con Julia
En otro momento, Pino Chef (Beto Espinoza) intentó recuperar la confianza de Julia (Belén Mora), luego de que ella lo sorprendiera mirando a otra mujer. Con la intención de acercarse nuevamente, la invitó a realizar una donación para la Teletón, pero ella le reveló que tenía una cita con otra persona.Ir a la siguiente nota
La situación dio un giro con la llegada de Quiroz (Gustavo Becerra), quien también intentó conquistar a Julia ofreciéndole un panorama.Ve el capítulo en
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