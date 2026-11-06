Detrás del Muro - Capítulo 33: Don Francisco a un día de la Teletón 2026

06 nov. 2026 - 00:39 hrs.

Este jueves, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial de Don Francisco, a solo un día del inicio de la Teletón 2026.

Durante su visita, el reconocido animador nacional aprovechó la instancia para hacer un llamado al público a colaborar con la cruzada solidaria y contribuir a alcanzar la meta de $44.253.268.546.

Uno de los momentos destacados del capítulo tuvo lugar en La Nueva Moneda, donde Chofi (Paola Troncoso) intentó convencer al ministro Quiroz (Gustavo Becerra) de aportar dinero a la Teletón.

Pino Chef y Quiroz compitieron por una cita con Julia

En otro momento, Pino Chef (Beto Espinoza) intentó recuperar la confianza de Julia (Belén Mora), luego de que ella lo sorprendiera mirando a otra mujer. Con la intención de acercarse nuevamente, la invitó a realizar una donación para la Teletón, pero ella le reveló que tenía una cita con otra persona.

La situación dio un giro con la llegada de Quiroz (Gustavo Becerra), quien también intentó conquistar a Julia ofreciéndole un panorama.