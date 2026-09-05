Detrás del Muro - Capítulo 26: Álvaro Salas en el "Banco"
Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial del humorista Álvaro Salas.
Uno de los momentos más destacados fue cuando Belén Mora se puso en la piel de Coté López y la imitó para su reciente entrevista en Segundo Plano, hecho donde pidió perdón a Gala Caldirola, asegurando que nunca quiso hacerle daño.
Asimismo, La Moneda recibió la visita de Javier Milei, interpretado por Fernando Godoy, quien vio la estatua que había de él y, al parecer, no le gustó mucho.
Álvaro Salas en Detrás del Muro
Por otra parte, el humorista y jurado de Coliseo apareció en el sketch del "Banco" en Detrás del Muro y solicitó ayuda al guardia (Toto Acuña) para rescatar la tarjeta que estaba atorada en el cajero automático.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, el guardia se aprovechó y pidió al rey del chiste corto alguna "talla" de su repertorio, pero esto no terminó como él esperaba.Ve el capítulo en
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