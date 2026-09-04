"No quiero llorar...": Coté López cuenta su verdad y pide perdón a Gala en Segundo Plano de Detrás del Muro

04 sept. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 26 de Detrás del Muro, Coté López (Belén Mora) rompió el silencio y contó toda su verdad en "Segundo Plano" en la divertida sección Zapping.

Precisamente, Coté estuvo involucrada en una de las infidelidades más recordadas del último tiempo, luego de que ella tuviera un "remember" con Luis Jiménez, quien se encontraba en una relación con Gala Caldirola.

Durante la entrevista, Coté intentó justificar su actuar y aseguró que "estoy muy mal y no vengo aquí a quedar mal", además de agregar que intentó comunicarse con Gala y no pudo.

Detrás del Muro / MEGA

Coté López pide perdón a Gala Caldirola

"No quiero llorar, no quiero llorar...", afirmó Coté, a lo que tuvo que ser sacada de la entrevista para estar más tranquila y contar su verdad.

Enseguida, volvieron a la entrevista y Coté contó todo lo que pasó en su familia, pero de una forma muy complicada y gritando bastante.