Detrás del Muro - Capítulo 25: Joaquín Méndez en "El Cesfam"

29 ag. 2026 - 00:34 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial del animador Joaquín Méndez.

Uno de los momentos destacados de la jornada se vivió con el regreso de Kike Morandé, quien volvió a participar en el divertido sketch "El Cesfam", protagonizando una particular situación junto al personal del centro de salud.

Más adelante, Joaquín Méndez también participó en "El Cesfam", donde asumió el rol de entrevistador para cubrir el curioso caso de un clarinetista que sufrió un insólito accidente.

Durante la escena, el músico explicó que terminó con el instrumento entre sus glúteos luego de caer sobre él mientras se encontraba en la filarmónica. La particular situación provocó una serie de bromas por parte del personal médico.

Chofi rapera

Más tarde, Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) también protagonizaron un divertido sketch mientras se dirigían a La Moneda en Metro. Durante el trayecto, Chofi participó en una improvisada batalla de rap contra un rapero al interior de uno de los vagones, desatando una nueva situación llena de humor.