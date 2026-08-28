Clarinetista sorprendió con insólita forma de tocar su instrumento en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Joaquín Méndez participó en el divertido sketch "El Cesfam".
En la escena, Méndez fue el encargado de entrevistar a un notero que cubrió el curioso caso de un clarinetista (Gustavo Becerra) que sufrió un insólito accidente.
Durante la entrevista, el músico reveló la razón por la que terminó con el instrumento entre sus glúteos: "Estaba en la filarmónica y caí con todo el peso sobre mi clarinete".
Clarinetista sorprendió con insólita forma de tocar su instrumento
Tras esto, uno de los doctores presentes aseguró que "toca la raja" el instrumento y le pidió que interpretara una canción de Chico Trujillo.Ir a la siguiente nota
Ante esta petición, el clarinetista interpretó la canción, pero no precisamente con su boca, provocando las carcajadas de todos los presentes.Ve el capítulo en
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