Clarinetista sorprendió con insólita forma de tocar su instrumento en Detrás del Muro

28 ag. 2026 - 23:40 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Joaquín Méndez participó en el divertido sketch "El Cesfam".

En la escena, Méndez fue el encargado de entrevistar a un notero que cubrió el curioso caso de un clarinetista (Gustavo Becerra) que sufrió un insólito accidente.

Durante la entrevista, el músico reveló la razón por la que terminó con el instrumento entre sus glúteos: "Estaba en la filarmónica y caí con todo el peso sobre mi clarinete".

Detrás del Muro / Mega

Clarinetista sorprendió con insólita forma de tocar su instrumento

Tras esto, uno de los doctores presentes aseguró que "toca la raja" el instrumento y le pidió que interpretara una canción de Chico Trujillo.

Ante esta petición, el clarinetista interpretó la canción, pero no precisamente con su boca, provocando las carcajadas de todos los presentes.