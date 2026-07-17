Chofi expulsa a "Infantino" tras insólita petición para que Chile vuelva al Mundial en Detrás del Muro

17 jul. 2026 - 23:46 hrs. | Act. 18 jul. 2026 - 00:04 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el Presidente (Juan Pablo Bastidas) recibió en La Nueva Moneda la visita de la máxima autoridad del fútbol, "Gino Infantino" (Miguelito).

Apenas llegó al lugar, Infantino comentó: "Nosotros hemos echado de menos a nuestros hermanos chilenos en este Mundial".

Luego, la autoridad agregó: "Che, qué lindo es Chile, me encanta, estoy enamorado", a lo que Chofi (Paola Troncoso) respondió de inmediato: "De Messi", desatando las carcajadas de todos los presentes.

Detrás del Muro / Mega

Chofi expulsa a Infantino

Más adelante, Infantino puso sobre la mesa la posibilidad de que Chile vuelva a disputar un Mundial, aunque con una particular condición. "A mí me encantaría que Chile volviera a los mundiales, hace falta… Mister President, muy simple, algo fácil, para que Chile vuelva al Mundial 2030 usted tiene que pasarme un…", señaló, mientras hacía un gesto de dinero con sus dedos.

Frente a esto, Chofi se acercó a la autoridad y lanzó una tajante respuesta: "No se preocupe. ¿Sabe lo que le vamos a dar nosotros? Una patada en la ra…", expulsándolo del lugar y provocando una nueva ola de risas en el estudio.