Detrás del Muro - Capítulo 18: Karen Doggenweiler imita a Chofi
Este viernes 10 de julio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Karen Doggenweiler como la gran invitada de la jornada.
Uno de los momentos más comentados fue la divertida parodia de "El Exorcista". En el sketch, Fernando Godoy interpretó a un cura que llegó hasta la habitación de una niña adicta al celular (Miguelito), quien comenzó a sufrir una serie de hilarantes convulsiones repletas de referencias a populares videos virales chilenos.
Karen Doggenweiler imita a Chofi
Otro de los segmentos que hizo reír al público fue la participación de Karen Doggenweiler junto a Chofi (Paola Troncoso), donde la animadora intentó ayudar al personaje a conquistar a Tapia (Patricio Fuentes).
Para lograrlo, Karen decidió imitar el característico tono de voz y los gestos de Chofi, protagonizando una divertida actuación.Ir a la siguiente nota
Más tarde, la conductora también encabezó una nueva edición del sketch "¿Te comerías a tu Ex?", donde uno de los momentos más hilarantes fue la curiosa pelea entre Raimundo (Gustavo Becerra) y Mateucci (Beto Espinoza), que hizo reír al público presente.Ve el capítulo en
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