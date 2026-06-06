Detrás del Muro - Capítulo 13: Pelao Rodrigo González disfrutó con el "Tarzán" chileno

06 jun. 2026 - 00:40 hrs.

Este jueves 6 de junio, Detrás del Muro vivió un nuevo capítulo cargado de humor, marcado por la participación de Pelao Rodrigo González como gran invitado de la jornada.

Uno de los momentos más comentados fue el versus de Chofi (Paola Troncoso) y la señora Julia (Belén Mora) por el amor del cabo Tapia (Patricio Troncoso).

Asimismo, el presidente Kast (Juan Pablo Bastidas) realizó su primera Cuenta Pública en Detrás del Muro con unos ministros muy particulares.

Tarzán a la chilena

Por otra parte, en el zapping a la televisión chilena, Pelao Rodrigo fue testigo de una particular versión a la chilena de "Tarzán", quien fue interpretado por Toto Acuña, mientras que Jane por Belén Mora.

Fue toda esta situación la que sacó varias carcajadas al Pelao Rodrigo González, quien no paraba de reír ante las interpretaciones de ambos humoristas.