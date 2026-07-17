El inesperado malentendido entre Beto Espinoza y Toto Acuña que sacó carcajadas en Detrás del Muro

17 jul. 2026 - 23:15 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Beto Espinoza y Toto Acuña protagonizaron un divertido sketch ambientado en un supermercado, donde interpretaron a un cajero y un cliente, respectivamente.

En medio de la rutina, el personaje de Acuña se acercó a la caja y sorprendió al trabajador con una particular frase: "Buenas, de repente me la sacudo".

La curiosa petición

Desconcertado, el personaje de Beto Espinoza le pidió que repitiera lo que había dicho. "Que de repente me la sacudo", respondió nuevamente el supuesto cliente.

Detrás del Muro / Mega

Sin comprender el verdadero sentido de la frase, el cajero contestó: "Bueno, para ser honesto, de repente yo también me la sacudo, pero dependiendo de si hace mucho frío o no".

Sin embargo, el cliente terminó aclarando el malentendido con el remate del sketch: "¡No, no, no! ¡Repelente para zancudos!", provocando las carcajadas del público presente.