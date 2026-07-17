Lluvia en Santiago: A esta hora será el peak de precipitaciones en la Región Metropolitana

17 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Si bien la Región Metropolitana ya acumula importantes montos de precipitaciones, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió que el peak se presentará en las próximas horas.

Durante la cobertura de Meganoticias, la especialista entregó una nueva proyección meteorológica para Santiago.

Según detalló, la intensidad de la lluvia se mantendrá durante toda la jornada en el gran Santiago.

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¿A qué hora será el peak de precipitaciones?

Sin embargo, adelantó que las precipitaciones experimentarán su peak a partir de las 20:00 horas.

Las autoridades han llamado a la ciudadanía a limitar sus traslados y mantenerse en sus casas frente al intenso temporal.

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