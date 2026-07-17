Alerta en Quilicura: Cable energizado lanza chispas y amenaza con provocar un incendio en medio de temporal

17 jul. 2026 - 17:10 hrs.

Una compleja situación se registra en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, donde existe un riesgo inminente de un incendio por un cable energizado.

La emergencia ocurre en el sector oriente de Avenida Las Torres, donde las lluvias y vientos han afectado el suministro eléctrico.

Se trata de la cometida de un cable de baja tensión, un empalme que va desde el poste al medidor para dar electricidad al domicilio. Es este cable, visiblemente dañado, el que arroja humo y chispas con amago de incendio.

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El riesgo no es menor, puesto que son cerca de 220 voltios que, de entrar en contacto con una persona, podrían provocar la muerte.

Además, los constantes chispazos podrían alcanzar la segunda planta del domicilio de material ligero y provocar un eventual incendio.

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