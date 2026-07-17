Llaman a evacuar el estero Marga Marga en Viña del Mar: Se activó la mensajería SAE en el sector

17 jul. 2026 - 16:15 hrs.

El sistema frontal no le da tregua a la zona central de nuestro país y la quinta Región también se encuentra en alerta por la crecida del estero Marga Marga, en Viña del Mar.

Hace tan solo unos minutos, la cuenta oficial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres publicó el siguiente mensaje en redes sociales:

"¡Atención! Por alerta de crecida SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera del Estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Para reforzar el alertamiento preventivo, SENAPRED activó mensajería SAE".

Meganoticias

Estero Marga Marga en peligro

Javiera Ponce, periodista de Meganoticias constató la llegada del aviso, pues se encontraba en el sector y relató la compleja situación.

"Hace nada más dos minutos nos acaba de llegar a todos el mensaje que dice evite estero Marga Marga, por alerta de crecida. Las lluvias no han dejado de ser así de intensas, este es el caudal, a la altura del puente Casino", comentó.

Según las imágenes, se pudo ver que el nivel de agua en el Estero Marga Marga estaba llegando al límite y si llegara a desbordarse, podría afectar a las casas y edificios cercanos.

Todo sobre Lluvias