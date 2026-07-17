Alcaldesa Ripamonti alerta por posible desborde de Estero Marga Marga: "Tenemos que estar preparados"
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, no descartó el desborde del Estero Marga Marga producto del intenso temporal que enfrenta la comuna, en especial por las precipitaciones, fuertes vientos y marejadas.
La edil puntualizó a Mucho Gusto que, pese a los trabajos que realizaron por meses los equipos municipales, "siempre se puede desbordar" y así lo dice la historia.
"Aquí todos los viñamarinos sabemos que esto se ha salido; tenemos la historia del 84, del 87, y del 97", indicó.
Ripamonti explicó que de momento ha favorecido la disminución de la categoría de marejadas, puesto que "en este momento deberíamos tener marejadas anormales de categoría M 4, y la fuerza de la ola no debería estar permitiendo la salida del agua lluvia de este estero".
"¿Quiere decir que no se va a desbordar? Tenemos que aguantar unos días más; hay algunas proyecciones hasta jueves-viernes. Tenemos que estar preparados", destacó.