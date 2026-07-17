Alcaldesa Ripamonti alerta por posible desborde de Estero Marga Marga: "Tenemos que estar preparados"

17 jul. 2026 - 12:50 hrs.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, no descartó el desborde del Estero Marga Marga producto del intenso temporal que enfrenta la comuna, en especial por las precipitaciones, fuertes vientos y marejadas.

La edil puntualizó a Mucho Gusto que, pese a los trabajos que realizaron por meses los equipos municipales, "siempre se puede desbordar" y así lo dice la historia.

"Aquí todos los viñamarinos sabemos que esto se ha salido; tenemos la historia del 84, del 87, y del 97", indicó.

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Ripamonti explicó que de momento ha favorecido la disminución de la categoría de marejadas, puesto que "en este momento deberíamos tener marejadas anormales de categoría M 4, y la fuerza de la ola no debería estar permitiendo la salida del agua lluvia de este estero".

"¿Quiere decir que no se va a desbordar? Tenemos que aguantar unos días más; hay algunas proyecciones hasta jueves-viernes. Tenemos que estar preparados", destacó.

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