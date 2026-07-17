Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

A punta de cuerdas: Pescadores rescatan bote arrastrado por marejadas en Los Vilos

  • Por Sebastián Paillafil

La periodista Francisca Sepúlveda se trasladó hasta Los Vilos, Región de Coquimbo, donde pescadores rescataron un bote arrastrado por las fuertes marejadas.

Según explicó la reportera, el propietario del navío no contempló del todo el oleaje asociado al temporal que afecta a la zona, lo cual se tradujo en que este fuese arrastrado hasta roqueríos.

Lo más visto de Mucho Gusto

Heroico rescate de bote

La solidaridad de la comunidad de pescadores salió una vez más a la luz y es que, sin importar la fuerza del mar, descendieron hasta la orilla para intentar arrastrar el bote hasta la orilla.

Mega

Luego de varios intentos fallidos de rescatar la lancha con una grúa, iniciaron un exhaustivo trabajo de tirar de cuerdas.

Ir a la siguiente nota

Tras varios minutos, los pescadores lograron rescatar el bote y colocarlo bajo la costanera para resistir las intensas marejadas.

Todo sobre Lluvias

Leer más de

Minuto a minuto