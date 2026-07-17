A punta de cuerdas: Pescadores rescatan bote arrastrado por marejadas en Los Vilos

17 jul. 2026 - 13:30 hrs.

La periodista Francisca Sepúlveda se trasladó hasta Los Vilos, Región de Coquimbo, donde pescadores rescataron un bote arrastrado por las fuertes marejadas.

Según explicó la reportera, el propietario del navío no contempló del todo el oleaje asociado al temporal que afecta a la zona, lo cual se tradujo en que este fuese arrastrado hasta roqueríos.

Heroico rescate de bote

La solidaridad de la comunidad de pescadores salió una vez más a la luz y es que, sin importar la fuerza del mar, descendieron hasta la orilla para intentar arrastrar el bote hasta la orilla.

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Luego de varios intentos fallidos de rescatar la lancha con una grúa, iniciaron un exhaustivo trabajo de tirar de cuerdas.

Tras varios minutos, los pescadores lograron rescatar el bote y colocarlo bajo la costanera para resistir las intensas marejadas.

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