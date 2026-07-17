Jaime Leyton alerta intensas lluvias para este día en Coquimbo: Pronostican hasta 60 mm en solo 9 horas

17 jul. 2026 - 10:41 hrs.

El intenso sistema frontal que afecta a varias regiones del país sigue avanzando y causando estragos, especialmente en la zona norte. Precisamente, Ovalle es uno de los puntos más complejos debido a las lluvias y vientos.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que en la comuna de la Región de Coquimbo hay "una zona de desarrollo" que provoca intensas precipitaciones.

"En este primer pulso, es uno de los sectores que va a tener más precipitación y, en la medida en que nos movamos dentro de la región, va a haber también zonas de mayor cantidad", detalló el especialista.

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Además, advirtió que el fin de semana, en especial el día domingo, Tongoy recibirá un pulso fuerte de precipitaciones.

"En la tarde va a ser extremadamente intensa la lluvia con 60 milímetros en nueve horas en las provincias de Elqui y Limarí", alertó Leyton.

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