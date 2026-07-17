Bus RED pierde el control y choca contra una casa en Cerro Navia: Hay dos lesionados

17 jul. 2026 - 11:12 hrs.

Al menos dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en Cerro Navia, donde un bus del sistema RED colisionó con una vivienda.

El hecho ocurrió en la intersección de La Capilla con Diagonal Reny, donde, por causas que se investigan, el conductor del bus de transporte público perdió el control de la máquina y se estrelló con la fachada de una casa.

Bus choca contra casa en Cerro Navia

De acuerdo a información policial proporcionada en Mucho Gusto, dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un adulto mayor que se encontraba al interior de la vivienda cuando se produjo el choque.

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El segundo herido corresponde a un pasajero del bus. Mientras que el chofer resultó con lesiones de carácter leve.

La emergencia provocó la restricción del tránsito en La Capilla con Diagonal Reny, por lo que se solicitó a conductores preferir vías alternativas.

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