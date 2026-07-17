Conductora quedó atrapada tras volcamiento en La Reina: Bomberos debió cortar el techo de la camioneta

17 jul. 2026 - 08:55 hrs.

Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este viernes luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Av. Tobalaba con El Greco, en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

Según informó la periodista Darynka Marcic en Mucho Gusto, la conductora se trasladaba por el sector cuando perdió el control del vehículo.

La maniobra generó que la camioneta volcara y la víctima quedara atrapada en su interior.

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Tras la alerta de vecinos, concurrieron rápidamente equipos de emergencia, quienes debieron realizar una compleja maniobra en la que se debió romper el techo del vehículo.

La conductora, quien resultó con lesiones, fue trasladada hasta la Clínica Indisa para recibir la atención médica correspondiente.

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