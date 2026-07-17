Vecinos temen colapso de segunda grúa tras accidente que destruyó viviendas en Coquimbo

17 jul. 2026 - 09:45 hrs.

Durante la jornada del jueves, un grave accidente se registró en el sector de Sindempart en la comuna de Coquimbo, donde una grúa pluma cayó sobre viviendas y vehículos.

El acontecimiento se produjo en la esquina de las calles Serrano con Condell, donde la estructura cayó directamente sobre las casas, pero en especial en el dormitorio de una adolescente de 13 años que realizaba actividad física al momento del derrumbe.

A un día del accidente, el equipo de Mucho Gusto se desplegó en el lugar, donde constató los severos daños que causó el desplome de la grúa, cuya estructura continúa sobre viviendas y vehículos.

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Los vecinos se mantienen con preocupación, no solo porque ni los vientos ni la lluvia del sistema frontal han cesado, sino por la presencia de una segunda grúa en la misma construcción.

En concreto, residentes temen que las fuertes ráfagas provoquen que esta segunda grúa también se desplome sobre sus casas.

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