Camioneta volcó en Valparaíso en medio de intenso temporal: Conductor terminó lesionado

17 jul. 2026 - 10:16 hrs.

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en la comuna de Valparaíso, cuando una camioneta se volcó producto de las intensas lluvias y fuertes vientos del sistema frontal.

El hecho ocurrió a eso de las 08:00 horas en plena Avenida Errázuriz con Rodríguez, donde un conductor habría perdido el control del vehículo por razones que se investigan.

Camioneta volcó por lluvias en Valparaíso

Sin embargo, una de las hipótesis podría estar relacionada con el pavimento mojado debido al sistema frontal que afecta a la zona.

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Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender al afectado, quien fue trasladado hasta un centro médico por una presunta lesión leve en uno de sus brazos.

La situación generó la suspensión del tránsito de la pista derecha en dirección a Nudo Barón, por lo que se solicitó a los conductores transitar con máxima precaución.

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