Preocupación en Curacaví: Paso bajo nivel colapsado y temen desborde de esteros Zapata y Puangue

17 jul. 2026 - 12:05 hrs.

En una nueva entrega de Mucho Gusto, pudimos ser testigos de un paso bajo nivel colapsado en la comuna de Curacaví.

Luis Ugalde se trasladó hasta la calle Lo Águila y evidenció que el cruce tenía gran cantidad de agua, debido al fuerte sistema frontal que afecta desde ayer a la región Metropolitana.

"Antiguamente, el río se salía por aquí. Este es el estero Puangue, hasta ahora está tranquilo, gracias a Dios ha llovido poco, estamos un poquito preocupados, antes acá se reforzaban los pasos bajo nivel cuando había mal tiempo. Curacaví ha respondido bien, salvo esta calle local", expresó un vecino del lugar.

Esteros contiguos preocupan

Tras lo anterior, Luis Ugalde explicó por qué ese cruce estaba colapsado: "La calle Ambrosio O'Higgins, que es la calle principal de Curacaví, está en subida del sector en que estamos nosotros, entonces empieza a escurrir todo el agua para acá y llega a este paso bajo nivel, que es bien importante porque te permite cruzar la ruta 68".

Mucho Gusto

Posteriormente, el periodista resaltó la preocupación por los dos esteros que están cerca, Puangue y Zapata, pues podrían desbordarse a causa de la gran cantidad de lluvia que caerá en las próximas horas.

Hacia el final, un conductor que tuvo que atravesar el paso bajo nivel aseguró que aún no había tanta complejidad, sin embargo, según el meteorólogo Jaime Leyton, esto podría complicarse pues las intensidad de las precipitaciones aumentará.

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