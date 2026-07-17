Árbol de 30 metros se desplomó en Reñaca Alto por intensas ráfagas de viento: Podrían caer más pinos

17 jul. 2026 - 12:30 hrs.

El sistema frontal que afecta a varias regiones del país sigue causando estragos y ahora, un gigantesco árbol cayó en el sector de Reñaca Alto.

En una nueva entrega de Mucho Gusto, Karim Butte estuvo en el lugar y contó que la peligrosa situación ocurrió en la zona de Los Pinos, donde está el camino que une el Camino Internacional con Reñaca.

Según expresó, el pino cayó lentamente gracias a las ráfagas de viento que se registran y la complejidad radicó en que fue muy cerca de un socavón, a tan solo 200 metros.

Mucho Gusto

El video de la caída del árbol

Posteriormente, los televidentes pudieron ver el momento preciso en el que se cayó el árbol de 30 metros y que actualmente está bloqueando el camino.

Estos accidentes podrían continuar en la zona, pues según lo observado había más ejemplares completamente torcidos y con riesgo de caída.

De inmediato, el equipo de Seguridad Ciudadana llegó al lugar y comenzaron a cortar las ramas, para poder mover el pino lo más rápido posible.

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