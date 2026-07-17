Árbol de 30 metros se desplomó en Reñaca Alto por intensas ráfagas de viento: Podrían caer más pinos
El sistema frontal que afecta a varias regiones del país sigue causando estragos y ahora, un gigantesco árbol cayó en el sector de Reñaca Alto.
En una nueva entrega de Mucho Gusto, Karim Butte estuvo en el lugar y contó que la peligrosa situación ocurrió en la zona de Los Pinos, donde está el camino que une el Camino Internacional con Reñaca.
Según expresó, el pino cayó lentamente gracias a las ráfagas de viento que se registran y la complejidad radicó en que fue muy cerca de un socavón, a tan solo 200 metros.
El video de la caída del árbol
Posteriormente, los televidentes pudieron ver el momento preciso en el que se cayó el árbol de 30 metros y que actualmente está bloqueando el camino.
Estos accidentes podrían continuar en la zona, pues según lo observado había más ejemplares completamente torcidos y con riesgo de caída.
De inmediato, el equipo de Seguridad Ciudadana llegó al lugar y comenzaron a cortar las ramas, para poder mover el pino lo más rápido posible.
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