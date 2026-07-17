Así quedaron las embarcaciones arrastradas por el mar tras fuerte temporal en playa La Herradura de Coquimbo

17 jul. 2026 - 11:16 hrs.

En una nueva entrega de Mucho Gusto, la periodista Kathy Ibáñez se trasladó hasta la playa La Herradura en Coquimbo, donde varias embarcaciones quedaron varadas en la orilla, a causa del intenso temporal que está afectado a varias regiones del país.

Según explicó, anteriormente, los botes estaban anclados y amarrados a una parte segura, sin embargo, el viento y la marea habrían sido tan fuerte que terminaron por soltararse y comenzaron a avanzar por el mar.

Una de las imágenes más impactantes fue la de un velero, que estaba a punto de volcarse, y que todavía no podían encontrar al dueño para realizar alguna acción para sacarlo de ese lugar.

Mucho Gusto

¿Se pueden sacar las embarcaciones varadas?

Lo anterior no fue lo único, pues justo al costado había un barco mucho más grande, llamado Omega, en las mismas condiciones antes mencionadas.

"Por alguna circunstancia terminó aquí arrastrado por las olas y aquí la situación es más compleja, esta embarcación, es como un arrastre, y tiene características que no son tan simples de movimiento. Hay dos ocupantes arriba y lo que tienen que hacer es complicado, el agua y la marejada tiene que voltearlos, para otra vez recalar y subirse ahí", explicó Kathy Ibáñez.

"Difícilmente se puede hacer una operación muy segura con las condiciones actuales. Hay ciertas cosas que hay que hacerlas esperar porque si ahí tenemos un accidente, pudiendo postergar una operación, vamos a requerir a la Armada y equipos de emergencia, que ahora están preocupados de las personas. Las personas están antes de la infraestructura", agregó Michele De L'Herbe, experto en gestión de emergencias.

Finalmente, se pudo observar un video captado por una vecina del sector, que alertó sobre la situación que estaba ocurriendo en La Herradura.

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