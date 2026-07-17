Lluvias provocan enorme socavón en Reñaca: Vehículo de Mucho Gusto quedó atrapado

17 jul. 2026 - 11:58 hrs.

Una compleja situación se registró la mañana de este viernes en Reñaca, luego que se produjera un gran socavón en el Camino Los Pinos, que conecta el Camino Internacional con Reñaca Alto.

El periodista de Mucho Gusto, Karim Butte, vivió en carne propia la emergencia, puesto que la camioneta en la que se trasladaba el equipo quedó atrapada por la ruptura del camino.

Equipo de Mucho Gusto quedó atrapado en Reñaca

"Producto de la gran cantidad de lluvia que ha habido, se ha abierto este socavón, que mantiene aisladas a unas casas en un condominio. Los vecinos no pueden entrar", relató el reportero.

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El socavón que se formó en el camino tiene cerca de 5 metros de ancho, lo cual pone en riesgo el tránsito de automóviles y peatones.

Además, las intensas lluvias produjeron deslizamientos de arena que, combinada con el agua, formaron un lodazal que terminó atrapando la van donde se trasladaba el equipo de Mucho Gusto.

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