"El impacto es devastador": Imágenes muestran daños en casas y autos tras colapso de grúa en Coquimbo

17 jul. 2026 - 09:24 hrs.

Impactantes imágenes dejó el colapso de una grúa pluma sobre seis viviendas en el sector de Sindempart, en la comuna de Coquimbo, debido a los fuertes vientos asociados al sistema frontal.

A pesar de lo sorprendente del caso, no hubo víctimas fatales ni tampoco personas lesionadas.

Casas y autos con severos daños

El día después, la periodista Kathy Ibáñez concurrió hasta la intersección de las calles Serrano con Condell para evidenciar las afectaciones que causó la grúa en seis viviendas y ocho vehículos que se encontraban estacionados.

Mega

En las imágenes era posible observar las seis casas que resultaron con daños en su estructura. Sin embargo, una de ellas corrió con menos suerte, dado que la grúa se desplomó sobre su segunda planta, destruyendo el dormitorio de una adolescente de 13 años.

"Son al menos tres dormitorios con el daño y con todo colgando. El impacto es devastador, es milagroso que no haya pasado algo más terrible", relató la reportera.

Todo sobre Pronóstico de lluvias