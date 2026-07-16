Golpeó cinco casas y una persona lesionada: Captan momento en que grúa cae sobre zona residencial en Coquimbo

16 jul. 2026 - 16:52 hrs.

La tarde de este jueves se captó la caída de una grúa pluma en el centro de Coquimbo, hecho que fue grabado por pobladores que se encontraban registrando los fuertes vientos que están afectando a la zona.

Según informó el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, la racha más fuerte registrada en la región de Coquimbo hasta el momento es de 57 km/h, por lo que invitó a las personas a tomar las precauciones correspondientes.

La periodista Katherine Ibáñez llegó hasta el lugar del suceso, en las intersecciones de Condell con Serrano, donde la grúa cayó sobre la construcción.

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Grúa cae sobre hogar

Precisamente, en el registro se puede ver cómo, tras tambalear unos segundos, la grúa cede ante el viento y cae sobre la misma construcción en la que se encontraba, además de casi golpear un vehículo que iba pasando en dicho momento, un hogar cercano y otros autos que se encontraban estacionados.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, aclaró que "golpeó al menos cuatro inmuebles, vehículos, pero no afectó a ninguna vecina o vecino".

"Se iniciarán las razones correspondientes, más allá del viento, de por qué esto se vino abajo", comentó el edil, y agregó que ahora las medidas buscan proteger la otra torre que queda en pie y que puede sufrir con las embestidas del viento.

Más adelante, el superintendente de Bomberos recalcó que, al menos, hay una persona lesionada con daños menores, mientras que ellos han catastrado cinco hogares y seis vehículos afectados.

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