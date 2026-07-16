Arrasó con todo a su paso: Techo de taller voló en Pichilemu y tuvo que ser detenido con vehículo

16 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Esta tarde, los fuertes vientos que afectan a Pichilemu dejaron un techo volado sobre las dependencias de un taller mecánico.

Precisamente, el periodista Julio Ahumada se trasladó hasta la zona de Pichilemu, donde fue testigo de algunas caídas de edificaciones, así como de lo último acontecido durante la tarde, ya que el techo de un taller mecánico no resistió.

"La caída de este techo puso en riesgo la integridad de varias personas que estaban en este lugar", comentó Julio, y agregó que incluso tuvieron que poner un vehículo sobre los restos en el piso para evitar que se levante nuevamente y dañe otras casas o personas.

Techo voló en Pichilemu

Según explicó el propio periodista, los vientos en dicha zona han alcanzado los 100 km/h, al mismo tiempo que pudo conversar con Juan, dueño del espacio.

"Levantó con el viento y salieron todas las planchas, gracias a Dios no había nadie, ni pasó a nada mayor", comentó, y añadió que seguía impresionado por cómo se soltó el techo, ya que él estaba trabajando cuando pasó la situación.

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