Trabajador de Algarrobo terminó herido tras caer en socavón: Parte de una retroexcavadora también cayó

16 jul. 2026 - 19:15 hrs.

Esta tarde, un trabajador de la Municipalidad de Algarrobo se vio afectado por el derrumbe que provocó un socavón, mientras se encontraba en labores de limpieza.

Precisamente, el periodista Javier Burgos se trasladó hasta dicha zona, donde informó que en plena costanera de Algarrobo, en el sector de Campo Deportivo, se produjo un enorme socavón a eso de las 15 horas cuando estaba trabajando personal de la municipalidad.

La intención era tener un plan preventivo, ya que las paredes de la costanera eran las que más sufrían por las olas intensas.

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Socavón dejó a un trabajador herido

Para llevar a cabo este plan preventivo, se envió una retroexcavadora, la que terminó cayendo en el socavón, y un trabajador de la municipalidad que terminó con algunas heridas.

De inmediato, Javier afirmó que el trabajador fue trasladado hasta un CESFAM de la zona para ser tratado con sus heridas, recalcando que no estaba en riesgo vital.

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