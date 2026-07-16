¿Qué es el "meteotsunami"? El fenómeno oceánico que provocó las enormes marejadas en la Región del Biobío

16 jul. 2026 - 20:40 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, expresó durante esta tarde que todo indica que la Región del Biobío fue afectada por un meteotsunami.

Y es que la caleta Cerro Verde Bajo en la comuna de Penco sufrió a raíz de las enormes marejadas que llegaron a la zona poblada, siendo varias familias afectadas por el fuerte paso del agua.

Con el transcurso de las horas, surgió un término que pocas personas han escuchado hasta el momento, el inesperado "meteotsunami".

¿Qué es el meteotsunami?

Precisamente, la doctora María José Herrera, académica del departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, explicó que "particularmente en ciertas áreas de la región del río Biobío, como por ejemplo el barro chino de Lirquén, Penco, podemos asumir que se ha presentado un fenómeno que se llama meteotsunami".

Enseguida, la experta dio a conocer de qué se trata este fenómeno: "Es un aumento del nivel del mar producto de un cambio en las presiones atmosféricas que viene acompañado de oleajes muy intensos, que superan incluso los 5 metros u 8 metros".

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Dicho esto, Alejandro Sepúlveda agregó que "según las boyas de la Armada, mar adentro, las olas han alcanzado los 5 metros, la presión bajó de los 990 hectopascales; por lo tanto, lo confirma la ciencia, Daniel Coni, estuvimos en presencia de un medio tsunami, al menos en la región del Biobío".

Asimismo, la misma experta advirtió que se pueden dar las condiciones para que este evento se repita en la región de Valparaíso y Coquimbo.

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