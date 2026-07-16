Dos camionetas provocan grave accidente en Ruta 78: Una volcó y los ocupantes de la otra se fugaron

16 jul. 2026 - 21:55 hrs.

Un grave accidente ocurrió en la ruta 78, a la altura de Talagante, cerca del kilómetro 40, donde dos camionetas tuvieron un impacto de alta energía.

Precisamente, el periodista Nicolás Gutiérrez se trasladó hasta dicha zona para informar más de lo que había ocurrido en dicho lugar, donde una de las camionetas se volcó y los ocupantes de la otra se dieron a la fuga.

Para conocer más detalles de lo que ocurrió, conversó con Álvaro Acevedo, comandante del cuerpo de Bomberos de Talagante.

MEGA

Grave accidente en la ruta 78

"La dinámica del choque no la conocemos, pero sí se produjo una colisión de dos camionetas particulares, en la cual una tuvo un volcamiento, donde los ocupantes de ese vehículo se dieron a la fuga y en la otra camioneta habían dos personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por personal de salud de autopista y fueron trasladadas al Hospital Provincial de Talagante", expresó el comandante.

Asimismo, lo particular de este accidente es que, al mismo tiempo, por el otro lado de la ruta: "A la misma altura de dirección costa se produce una caída de un árbol, la cual impacta un vehículo, donde también tuvimos dos lesionados más, los cuales fueron atendidos por bomberos y trasladados al Hospital Provincial Talagante en ambulancias de la municipalidad".

Enseguida, el bombero comentó que primero se debe controlar el derrame de combustible en la pista y como no hay personas fallecidas, Carabineros puede retirar los vehículos para habilitar la Autopista del Sol en ambas direcciones.

Todo sobre Lluvias