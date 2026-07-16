"Durante toda la jornada del viernes": Alertan por trombas marinas en la Región del Maule y Ñuble

16 jul. 2026 - 22:55 hrs.

Esta noche, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, informó de una alerta que se anunció para algunas regiones del país por la probabilidad de trombas marinas.

Precisamente, en Meganoticias, Sepúlveda explicó que Megatiempo había hablado con anterioridad de la probabilidad de tormentas eléctricas y trombas marinas, pronóstico que acaba de confirmar el Servicio Meteorológico de la Armada (Servimet) .

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Probabilidad de trombas marinas

"Probabilidad de trombas marinas, por ahora, para las regiones de Maule y Ñuble; a partir de este momento y durante toda la jornada de mañana viernes está la probabilidad de trombas marinas, lo dice el Servicio Meteorológico de la Armada", dijo Sepúlveda.

Tal como anunció Megatiempo durante la tarde, la probabilidad de trombas marinas para las regiones anunciadas era parte del pronóstico que se encontraba en carpeta de los expertos.

Asimismo, explicaron que, de acuerdo con el reporte del Centro Zonal de Meteorología Marítima de Talcahuano, el evento podría desarrollarse entre las 18:00 del jueves y las 20:00 del viernes.

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