Poste en Cerro Yungay de Valparaíso amenaza con su caída a vecinos del sector: Alertaron a autoridades

17 jul. 2026 - 00:10 hrs.

Esta noche, vecinos del Cerro Yungay en Valparaíso denunciaron que un poste está pronto a caer sobre sus casas, además de advertir que ellos llevan dos años diciendo que esto podía pasar.

Precisamente, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó que la situación ya tiene en alerta a las autoridades en esta situación que ocurre en Diego de Almagro con Miguel Ángel, donde se ubica una quebrada que tiene probabilidades de remoción.

Fue durante esta visita que se encontraron con el poste, instancia en la que lograron comunicarse con Chilquinta y cortar el suministro de energía.

MEGA

Alerta por posible caída de post

Con anterioridad, una vecina alegaba que ellos venían desde hace tiempo alegando por esta situación y alertaron a las autoridades que, en caso de una lluvia fuerte, el poste podría caer.

Asimismo, la alcaldesa explicó que la remoción en masas en Valparaíso es un problema constante y comentó que "se espera que el día viernes sea el día que tengamos mayor cantidad de lluvia y ciertamente la tierra tiene una capacidad de absorción que es limitada y que eso nos preocupa en las quebradas".

A raíz de esto, volvió a recalcar que, avisada por la dirigencia social, llegó hasta aquel sector por las posibles remociones y no por el poste, pero al tomar cuenta de esta situación, se logró solucionar.

Todo sobre Lluvias