Besos, quiebres y la llegada de Faloon: Impactante adelanto de lo que se viene en Volverías Con Tu Ex? 2

16 jul. 2026 - 11:30 hrs.

En un avance de Volverías Con Tu Ex? 2, se podrán ver bastantes situaciones que darán un giro por completo a las relaciones al interior del encierro.

Y es que la más preponderante e importante será la llegada de Faloon Larraguibel a la casona, lo que podrá poner en jaque a Raimundo Cerda, quien supuestamente estaba soltero y alegaba que no debía lealtad a nadie en el exterior. ¿Cambiará esto?

Por otra parte, Flavia Laos se acercará cada vez más a Nico Solabarrieta, lo que provocará un importante quiebre entre él y su expareja Guarén, quien se negará a besarlo en una actividad.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Reconciliaciones y más peleas

Asimismo, Álvaro Ballero volverá a ser crítico con Ludmila Ksenofontova, alegando que la bailarina está traspasando límites de la dignidad y el honor.

Finalmente, Mariano Bronzicevic tendrá unas lindas palabras para Yasmín Valdés, lo que terminará con ambos en un intenso beso.

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