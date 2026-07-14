¿Hay cambios? Este es el horario de las teleseries de Mega para el feriado del jueves 16 de julio

14 jul. 2026 - 13:00 hrs.

¡Un nuevo feriado llega esta semana a Chile! Por lo mismo, Mega tiene una programación preparada para todos sus espectadores que combina actualidad, drama, humor y todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo.

Por esto, muchos televidentes se preguntan si, al ser un día feriado, Mega cambiará parte de su programación, lo que podría modificar o sacar de transmisión su teleserie favorita.

A raíz de esto, aquí te explicaremos qué pasará con las teleseries de Mega este jueves 16 de julio, día que es feriado por la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen.

¿Cuál será la programación de las teleseries este jueves 16?

En el caso de El Jardín de Olivia, extenderá su repetición, ya que comenzará a las 16:00 horas, mientras que su capítulo estreno dará inicio a las 17:30, manteniendo así su transmisión cotidiana, tal como los otros días.

Por otra parte, Reunión de Superados también mantendrá su horario de transmisión, es decir, podrás ver su nuevo capítulo a las 21:30 después de Meganoticias Prime.

¿Cuál será la programación de Mega este jueves 16?

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