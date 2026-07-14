"¿Quién te hizo tanto daño?": Rosario Bravo responde tajante a las críticas por coqueto video con su esposo

14 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Rosario Bravo reaccionó a una serie de críticas que recibió en Instagram por grabar un romántico video junto a su esposo, Carlos Caorsi.

En las imágenes, la enfermera y el cardiólogo dieron muestras de amor mutuo entre abrazos, besos y caricias. Aunque muchos seguidores le expresaron su alegría por verla feliz, otros se dedicaron a cuestionarla.

Reacción de Rosario Bravo a críticas

Rosario Bravo no se quedó de brazos cruzados al leer los comentarios negativos que dejaron ciertos internautas, algunos de los cuales calificaron de falsas las muestras de cariño.

Instagran @rosario.la.bravo

"Mucho show. Si fuera tan real no tendrías a alguna persona grabando y subiendo a las redes. El amor es hermoso y mantenerlo vivo. No como lo haces tú, actuado", escribió una internauta. "Buen domingo, Isabel. Todo el amor del mundo para ti. ¡Tan fácil tirar veneno!", contestó Bravo.

"No todo lo que brilla es oro", escribió otra persona, a quien la influencer respondió con agudeza: "Ay, Ceci. ¿Quién te hizo tanto daño? Te mando un abrazo".

"No entiendo esos videos, la verdad qué es lo que quiere demostrar", fue uno de los comentarios más virales, al que la presentadora dijo con ironía: "A ti, nada".

Instagran @rosario.la.bravo

Más allá de las críticas, los fans de Rosario la defendieron y deploraron ese tipo de actitudes. "Tanto comentario negativo me molesta. ¿Cómo pueden entregar tanta vibración negativa y rebuscar comentarios odiosos? Qué gente más oscura, mejor calle su bocota y sea feliz", expresó una seguidora.

"¿Cierto? ¡Esa compulsión por escribir cosas malas a gente que no conocen, les hace más mal a ellos que a mí! ¡Que abunde el amor aquí! ¡Un beso!", reaccionó la enfermera.

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