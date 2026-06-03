Rosario Bravo arremete contra Daniel Fuenzalida por presunto engaño con app de ropa: "Era fraudulento"

03 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Rosario Bravo abrió un nuevo flanco en su disputa con Daniel "exHuevo" Fuenzalida, tras deslizar una presunta estafa del animador.

Todo ocurrió en el podcast "Vamo a calmarno", en el que Jaime Proox y Roberto Rosinelli visitaron la casa de la creadora de contenidos. Precisamente, mientras Bravo mostraba las prendas de su clóset, fue consultada por la aplicación en la que vendía ropa.

"¿No tenías una aplicación?", le preguntaron a la ex "¿Cómo están los Weones?", quien quiso cambiar de tema tras la consulta. "Fue una estafa del 'Huevo', no importa, no hablemos de eso", señaló.

YouTube: Vamo a Calmarno

Pese a lo anterior, explicó cómo habría funcionado RoperoAPP: "Era de él, y me dio el 25% a cambio de trabajo, pero en verdad nunca me lo dio, porque era fraudulento lo que me hizo firmar, da lo mismo".

"Era un emprendimiento de él, como que me incluyó. Lo trabajé, firmé los papeles para tener un 25%, metí plata, y después cuando quedó la cag..., el abogado se dio cuenta que todo lo que firmé era fraudulento", detalló.

Cabe recordar que Rosario Bravo se encuentra en una disputa judicial con Fuenzalida tras el fin del podcast que tenían y en el que denunció la inscripción del nombre del programa sin su conocimiento, así como una millonaria deuda de por medio.

"Hoy en día está judicializado, está en trámites. Aún no me pagan. Le han pedido los documentos y no los ha querido entregar", dijo ella.

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